Большинство немцев поддерживают повышение оборонных расходов до 5% ВВП

Повышение расходов Германии на оборону с целью достичь к 2035 году планки 5% ВВП, о которой договорились участники саммита НАТО в Гааге, одобряют почти две трети (65%) населения страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer, обнародованные в пятницу, 27 июня, которые приводит DW.

Отмечается, что на западе Германии доля тех, кто поддерживает такие планы, гораздо выше, чем на востоке: 68% против 49%.

Для сравнения: доля противников существенного повышения Берлином расходов на оборону, согласно этому опросу, составляет по всей Германии 3%. 32% респондентов затруднились ответить.

При этом 90% опрошенных заявили, что считают важным, чтобы Европа могла самостоятельно защитить себя, не завися при этом от помощи США.

Больше всего сторонников повышения оборонных расходов Германии среди тех, кто относит себя к избирателям правящего блока ХДС/ХСС (85%), Свободной демократической партии (78%) и правящей Социал-демократической партии Германии (71%).

Среди сторонников партии "Союз 90/Зеленые", которая зародилась из пацифистского движения, за повышение оборонных расходов выступают 67% опрошенных.

Среди тех, то поддерживает правых популистов из "Альтернативы для Германии" таких 46%, а среди сторонников "Союза Сары Вагенкнехт", который последовательно выступает за прекращение поставок вооружений в Украину, – 14%.

Государства-члены Североатлантического альянса на саммите в Гааге согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Подробно об обязательствах государств Альянса читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".