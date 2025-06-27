Румунія у 2024 році була "найдешевшою" для життя країною ЄС за вартістю продуктів

Румунія у 2024 році була "найдешевшою" країною ЄС за вартістю продуктів харчування, а за низкою інших категорій "найдешевшою" виявилась Болгарія.

Як інформує News.ro, пише "Європейська правда", інформацію про це опублікувало національне статистичне відомство, наводячи дані від Євростату.

У категорії "продукти харчування і безалкогольні напої" Румунія у 2024 році виявилась найдешевшою країною ЄС, на наступних позиціях після неї – Словаччина та Польща.

Водночас найдорожчими ці товари були у Люксембурзі та Данії.

Болгарія стала "лідером низьких цін" за вартістю алкоголю і тютюнових виробів, одягу і взуття, витрат на пальне і комунальні послуги.

Також Румунія з Болгарією мали найнижчі ціни у сфері розваг та відпочинку.

Данія виявилась найдорожчою країною ЄС за вартістю одягу і взуття, транспорту, культури й розваг та ресторанів, а Ірландія – за вартістю алкоголю, тютюну, пального і комунальних послуг.

Нагадаємо, річний показник інфляції в єврозоні у травні 2025 року уперше з вересня опустився нижче цільового показника Європейського центробанку у 2%.

Останнє дослідження у Британії показало, що на труднощі з оплатою найнеобхідніших рахунків і потреб скаржиться рекордна кількість людей.