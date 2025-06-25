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Рекордне число людей у Британії каже, що ледь зводить кінці з кінцями

Новини — Середа, 25 червня 2025, 11:37 — Христина Бондарєва

Зростання цін і повільне підвищення зарплат в останні роки поставили фінанси багатьох людей у Британії у скрутне становище – зараз рекордні 26% кажуть, що їм важко звести кінці з кінцями.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить звіт British Social Attitudes, який наводить Sky News.

Згідно з дослідженням, все більше людей у Британії борються за виживання на свої поточні доходи, тоді як лише третина вважає, що живе комфортно. Рекордні 26% опитаних вважають, що їм важко звести кінці з кінцями – до пандемії коронавірусу цей показник становив 16%.

Дві третини опитаних також вважають, що їхні доходи не встигають за інфляцією.

Це лише трохи краще, ніж 70%, зафіксовані під час піка кризи вартості життя в 2023 році.

У звіті також було поставлено питання про систему соціального забезпечення – це дуже актуальне питання, враховуючи, що депутати від Лейбористської партії зараз бунтують проти планів економії 5 млрд фунтів стерлінгів з бюджету.

Згідно з результатами опитування, підтримка збільшення витрат на виплати по інвалідності перебуває на рекордно низькому рівні – 45%.

Близько 29% опитаних вважають, що людям "занадто легко" отримати допомогу по інвалідності, але така ж частка респондентів вважає, що це "занадто складно".

Нагадаємо, Британія витратить мільярди на профпідготовку, щоб не так залежати від мігрантів.

Нещодавно британський уряд також оголосив про радикальну реформу імміграційної системи.

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Велика Британія
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