Інфляція в єврозоні досягла цільового показника вперше за 7 місяців

Річний показник інфляції в єврозоні у травні 2025 року уперше з вересня опустився нижче цільового показника Європейського центробанку у 2%.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Інфляція у двадцяти державах Європи, які послуговуються євро, у травні склала 1,9% – нижче за квітневий показник у 2,2% і прогнози аналітиків.

Це перший за останні сім місяців випадок, коли інфляція в єврозоні опустилася нижче цільового показника у 2%. Востаннє таке падіння було у вересні 2024-го, а йому передували понад три роки високої інфляції.

Фінансові аналітики прогнозують, що послаблення інфляційного тиску в єврозоні спонукатиме Європейський центральний банк знизити базову депозитну ставку з нинішніх 2,25% до 1,5% у третьому кварталі.

Також очікується, що тиск на ціни в єврозоні в найближчі місяці ще більше послабиться завдяки зміцненню євро, здешевленню сировинних товарів і покращенню ситуації на ринку праці.

Очікується, що в найближчі місяці до єврозони може увійти Болгарія.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії прогнозувала, що інфляція посилить тиск на здатність Росії утримувати високі витрати на оборону.