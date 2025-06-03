Укр Рус Eng

Інфляція в єврозоні досягла цільового показника вперше за 7 місяців

Новини — Вівторок, 3 червня 2025, 19:32 — Олег Павлюк

Річний показник інфляції в єврозоні у травні 2025 року уперше з вересня опустився нижче цільового показника Європейського центробанку у 2%.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Інфляція у двадцяти державах Європи, які послуговуються євро, у травні склала 1,9% – нижче за квітневий показник у 2,2% і прогнози аналітиків.

Це перший за останні сім місяців випадок, коли інфляція в єврозоні опустилася нижче цільового показника у 2%. Востаннє таке падіння було у вересні 2024-го, а йому передували понад три роки високої інфляції.

Фінансові аналітики прогнозують, що послаблення інфляційного тиску в єврозоні спонукатиме Європейський центральний банк знизити базову депозитну ставку з нинішніх 2,25% до 1,5% у третьому кварталі.

Також очікується, що тиск на ціни в єврозоні в найближчі місяці ще більше послабиться завдяки зміцненню євро, здешевленню сировинних товарів і покращенню ситуації на ринку праці.

Очікується, що в найближчі місяці до єврозони може увійти Болгарія.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії прогнозувала, що інфляція посилить тиск на здатність Росії утримувати високі витрати на оборону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
єврозона
Реклама: