Румыния в 2024 году была "самой дешевой" страной ЕС по стоимости продуктов питания, а по ряду других категорий "самой дешевой" оказалась Болгария.

Как сообщает News.ro, пишет "Европейская правда", информацию об этом опубликовало национальное статистическое ведомство, приводя данные Евростата.

В категории "продукты питания и безалкогольные напитки" Румыния в 2024 году оказалась самой дешевой страной ЕС, на следующих позициях после нее – Словакия и Польша.

В то же время самыми дорогими эти товары были в Люксембурге и Дании.

Болгария стала "лидером низких цен" по стоимости алкоголя и табачных изделий, одежды и обуви, топлива и коммунальных услуг.

Также Румыния с Болгарией имели самые низкие цены в сфере развлечений и отдыха.

Дания оказалась самой дорогой страной ЕС по стоимости одежды и обуви, транспорта, культуры и развлечений, а также ресторанов, а Ирландия – по стоимости алкоголя, табака, топлива и коммунальных услуг.

Напомним, годовой показатель инфляции в еврозоне в мае 2025 года впервые с сентября опустился ниже целевого показателя Европейского центробанка в 2%.

Последнее исследование в Великобритании показало, что на трудности с оплатой самых необходимых счетов и нужд жалуется рекордное количество людей.