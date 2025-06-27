ЗМІ: у Орбана вагаються, що робити з ЛГБТ-прайдом, який збереться попри заборону

Керівництво Угорщини ще не вирішило, як реагувати на ЛГБТ-прайд у столиці, що збереться попри заборону, але схиляється до того, щоб не чіпати ходу і згодом виписати штрафи за участь.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст VSquare Саболч Пані, пише "Європейська правда".

За словами джерела, дотичного до організації, очільник МВС Угорщини Шандор Пінтер сказав прем’єру Віктору Орбану, що не схвалює ідею розгону ходи, і натомість пропонує потім оштрафувати учасників.

На думку низки співрозмовників серед угорських та іноземних посадовців, у Орбана після рішення заборонити прайд залишилось "два поганих варіанти вибору" – розгін або штрафи постфактум, і він логічно обере менш ризикову.

На прайді у Будапешті очікують – окрім угорців – тисячі іноземних громадян, у тому числі близько 70 депутатів Європарламенту, мерів та заступників мерів, дипломатів та інших іноземних посадовців різного рівня. Формально угорська поліція зобов’язана гарантувати безпеку таких гостей, попри те, що подію оголосили незаконною.

"Усі мої джерела погоджуються у тому, що Орбан радше обере менше зло – "прояв слабкості", тобто дозволить прайду відбутися попри заборону, замість того, щоб ризикувати відкритим застосуванням сили. Вони вважають, що поліції дадуть інструкції не чіпати ходу, а потім застосувати великі штрафи", – пише Пані.

Ситуація довкола прайду у Будапешті, який планують на 28 червня і який заборонила поліція, давно набула загальноєвропейського розголосу.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд.