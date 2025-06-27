СМИ: у Орбана колеблются, что делать с ЛГБТ-прайдом, который соберется, несмотря на запрет

Руководство Венгрии еще не решило, как реагировать на ЛГБТ-прайд в столице, который соберется несмотря на запрет, но склоняется к тому, чтобы не трогать шествие и впоследствии выписать штрафы за участие.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист VSquare Саболч Паньи, пишет "Европейская правда".

По словам источника, близкого к организации, глава МВД Венгрии Шандор Пинтер сказал премьеру Виктору Орбану, что не одобряет идею разгона шествия, и вместо этого предлагает затем оштрафовать участников.

По мнению ряда собеседников среди венгерских и иностранных чиновников, у Орбана после решения запретить прайд осталось "два плохих варианта выбора" – разгон или штрафы постфактум, и он логично выберет менее рискованный.

На прайде в Будапеште ожидают – кроме венгров – тысячи иностранных граждан, в том числе около 70 депутатов Европарламента, мэров и заместителей мэров, дипломатов и других иностранных чиновников разного уровня. Формально венгерская полиция обязана гарантировать безопасность таких гостей, несмотря на то, что мероприятие объявили незаконным.

"Все мои источники сходятся в том, что Орбан скорее выберет меньшее зло – "проявление слабости", то есть позволит прайду состояться, несмотря на запрет, вместо того, чтобы рисковать открытым применением силы. Они считают, что полиции дадут инструкции не трогать шествие, а затем применить крупные штрафы", – пишет Паньи.

Ситуация вокруг прайда в Будапеште, который запланирован на 28 июня и который запретила полиция, давно приобрела общеевропейский резонанс.

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили в понедельник, 23 июня, поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Прайду.

Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить ЛГБТ-прайд.