Россия вызвала посла Германии – жаловаться на "преследование СМИ"

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа, объяснив это "преследованием журналистов из России".

Об этом сообщает российское ТАСС, пишет "Европейская правда".

"Посла ФРГ вызвали в пятницу в МИД РФ, ему сообщат об ответных мерах за преследование российских журналистов", – сообщили агентству в МИД РФ.

Перед этим пресс-секретарь ведомства Мария Захарова пожаловалась, что Германия "упорно игнорирует" призывы России "прекратить произвол в отношении представителей СМИ", и что Германия "делает все, чтобы любыми способами заставить корреспондентов досрочно прекратить выполнение профессиональных обязанностей и покинуть страну".

С какими эпизодами связаны заявления российской стороны, не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе ЕС вызвал представителя России в Брюсселе после избиения дипломата во Владивостоке.

Также в Германии подтвердили, что нынешний посол в Украине станет главой внешней разведки.