Орбан звинуватив ЄС у тому, що там "дурять Україну, обіцяючи неможливе"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив керівництво Євросоюзу у "неможливих обіцянках" Україні у зв’язку з її прагненням вступити до ЄС.

Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", про це він заявив у п’ятничному ефірі на радіо Kossuth.

Орбан вкотре повторив свої аргументи проти членства України у ЄС, зокрема, що приймаючи Україну до ЄС, Євросоюз "приймає і війну", та що в умовах війни і нестабільного фронту, мовляв, незрозуміло, якими є кордони і населення України.

"Де її кордони? Населення втекло. Ми не знаємо, скільки його є і скільки буде", – заявив угорський прем’єр.

Він знову повторив свою думку про те, що Україна до членства у ЄС мала б стати членом НАТО, як було з іншими країнами Центрально-Східної Європи, а оскільки це "небезпечно, бо спровокує Росію", то і її вступ у ЄС без військових гарантій безпеки "неможливий".

"Це божевілля, ми маємо чесно про це говорити. Не можна дурити країну, що бореться за своє майбутнє. А люди Брюсселя дурять, обманюють українців. Вони обіцяють їм щось, що не є можливим", – заявив Орбан.

Також Віктор Орбан на підставі свого пропагандистського референдуму заявив, що Угорщина "зупинила" вступ України у ЄС.

Нагадаємо, напередодні саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.