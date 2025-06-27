Рейс Wizz Air в Стокгольм совершил экстренную посадку из-за попадания молнии

Утренний рейс венгерского лоукостера Wizz Air из Будапешта в Стокгольм вынужден был внепланово сесть в Варшаве после попадания молнии.

Об этом сообщает венгерское Index, пишет "Европейская правда".

Рейс отправился из Будапешта с небольшой задержкой после 6 утра 27 июня, а в 8:20 совершил внеплановую посадку в Варшаве. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что в самолет попала молния. Ни воздушное судно, ни пассажиры не пострадали.

"Современные самолеты оборудованы защитой от молнии, но после такого чрезвычайного происшествия самолет требует обследования согласно правилам безопасности. В связи с этим рейс остановился в Варшаве, где пассажиров пересадили на другое воздушное судно на местной базе Wizz Air и они продолжили путь в Стокгольм", – рассказали в компании.

В апреле самолет Wizz Air, следовавший из Варшавы в испанский Бильбао, вынужден был сесть в Германии из-за агрессивного пассажира.

Напомним, польский регулятор начал расследование относительно правил перевозки багажа в самолетах лоукостеров WizzAir i Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.