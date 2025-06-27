Президент Румынии говорит, что ошибся об открытии первого переговорного кластера для Молдовы

Президент Румынии Никушор Дан признал, что ошибся, заявив, что Молдова в ближайшие дни начнет переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Его слова передает молдовская служба "Радио Свободы", пишет "Европейская правда".

Румынский президент заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе 26 июня, что 4 июля, когда состоится первый саммит ЕС-Молдова, организованный президентом Молдовы Майей Санду, официально начнутся переговоры по первому кластеру о вступлении в ЕС для Молдовы, в частности о "фундаментальных ценностях".

Однако через несколько часов, во время пресс-конференции, он заявил, что это "была ошибка".

Он отметил, что ЕС хочет начала переговоров, однако избежал вопроса о возможном отделении Молдовы от Украины в контексте переговоров.

Как сообщала "Европейская правда", 4 июля в Кишиневе состоится первый саммит Молдова-ЕС. Стоит отметить, что формат саммита не предусматривает возможности для открытия переговорных кластеров.

Ранее появилась информация, что ЕС может ускорить фактические переговоры о вступлении с Молдовой, "разделив" ее с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.

Однако в последнее время источники "ЕвроПравды" утверждают, что разделение процесса переговоров о вступлении для Украины и Молдовы – не на повестке дня ЕС.

В то же время Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.