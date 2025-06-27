У Польщі через бомбу часів Другої світової евакуювали дитячий садок

У п'ятницю, 27 червня, під час будівельних робіт у польському місті було знайдено нерозірвану бомбу часів Другої світової війни, внаслідок чого довелося евакуювати дитячий садок, який розташований неподалік.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У польському місті Владиславово будівельники знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Через цю знахідку з сусіднього дитячого садка довелося евакуювати майже 100 людей – 80 дітей та 13 дорослих.

Фото: RMF24

Співробітники муніципального управління у Владиславово повідомили, що евакуація дитячого садка № 1 спокійно. Дітей доставили до муніципального управління, де їх забрали батьки.

Боєприпас було знешкоджено та вилучено спеціалізованою саперною частиною. На час проведення операції вулицю було перекрито.

Нагадаємо, в історичному центрі німецького Дрездена знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.

А на початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.