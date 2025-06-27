В Польше из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали детский сад

В пятницу, 27 июня, во время строительных работ в польском городе была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать детский сад, расположенный неподалеку.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В польском городе Владиславово строители нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Из-за этой находки из соседнего детского сада пришлось эвакуировать почти 100 человек – 80 детей и 13 взрослых.

Фото: RMF24

Сотрудники муниципального управления во Владиславово сообщили, что эвакуация детского сада № 1 прошла спокойно. Детей доставили в муниципальное управление, где их забрали родители.

Боеприпас был обезврежен и изъят специализированной саперной частью. На время проведения операции улица была перекрыта.

Напомним, в историческом центре немецкого Дрездена нашли две бомбы времен Второй мировой войны в районе обрушенного моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

В марте несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в центре чешского Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным после того, как во время строительных работбыла найдена авиабомба времен Второй мировой войны.

А в начале июня в немецком Кельне произошла крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.