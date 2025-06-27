Чехия против приостановления действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Премьер-министр Чехии Петер Фиала считает, что Европейский Союз не должен разрывать соглашение об ассоциации с Израилем.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По его словам, дебаты по Ближнему Востоку на заседании в четверг, 26 июня, в Брюсселе были очень сложными, поскольку отдельные европейские страны имели разные взгляды на некоторые вопросы.

"Чехия является одной из стран, которые считают, что мы не должны разрывать соглашение об ассоциации и принимать меры, которые в конечном итоге приведут к потере возможности диалога", – заявил он.

По мнению чешского премьера, это "наиболее рациональная позиция".

Отметим, такую же позицию разделяет канцлер Германии Фридрих Мерц, который несколько дней назад заявил, что пересмотр или даже разрыв этого соглашения не стоит на повестке дня федерального правительства его страны.

Недавно СМИ сообщили, что внутренний анализ выполнения торгового соглашения между Европейским Союзом и Израилем, проведенный Европейской службой внешних действий (EEAS), выявил признаки нарушения Израилем обязательств в сфере прав человека, закрепленных в статье 2 Соглашения об ассоциации.

Полная остановка Соглашения об ассоциации или прекращение политических связей требует единодушия всех 27 государств-членов ЕС. В случае же частичной приостановки, например, в сферах торговли или энергетики, достаточно квалифицированного большинства.

Несмотря на маловероятность полной приостановки торговых связей, большинство дипломатов считают, что государства-члены поручат высокому представителю ЕС Каи Каллас подготовить политические варианты реагирования уже к середине июля.

Писали, что Италия выступает против приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.