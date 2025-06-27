Джерело: у ЄС продовжили секторальні санкції проти Росії ще на пів року

Комітет постійних представників Європейського Союзу продовжив секторальні санкції проти Росії ще на пів року.

Про це "Європейській правді" повідомив обізнаний співрозмовник у дипломатичних колах.

Зазначимо, 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року, але не погодили схвалення нового пакета обмежень.

Співрозмовник "ЄвроПравди" розповів, що у п’ятницю, 27 червня, Coreper фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Мова йде про санкції проти цілих секторів чи галузей економіки РФ або напрямків роботи російського бізнесу.

Зазначимо, 23 червня глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявляв, що Словаччина готова підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії. Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, 26 червня, її країна не припинить просити все нових санкцій.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.