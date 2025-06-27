У Німеччині планують підняти мінімальну зарплату на друге місце в ЄС

Призначена німецьким урядом комісія оголосила про плани збільшити мінімальну зарплату до 14,6 євро за годину – одного з найбільших показників у Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Урядова комісія оголосила, що Німеччина протягом наступних двох років двічі підвищить мінімальну заробітну плату.

Спочатку вона буде підвищена з 12,82 євро за годину до 13,90 євро на початку 2026 року, потім – через рік – вона знову зросте на 0,70 євро.

Це означає, що німецькі працівники зароблятимуть у середньому близько 2500 євро, що зробить мінімальну заробітну плату в Німеччині другою за величиною в Європейському Союзі після Люксембургу (2638 євро).

Окрім Німеччини, ще три країни ЄС також мають національну мінімальну заробітну плату, що перевищує 2000 євро на місяць: Бельгія, Нідерланди та Ірландія.

Німецька комісія з мінімальної заробітної плати складається з провідних представників профспілок та роботодавців. Вона кожні два роки голосує за коригування заробітної плати з урахуванням зростання доходів.

Пропозиція комісії повинна бути реалізована Міністерством праці Німеччини.

Нагадаємо, у 2023 році двоє німецьких ув'язнених виграли справи у Федеральному конституційному суді Німеччини, який ухвалив, що їм несправедливо платили за виконану роботу.