У Польщі затримали жінку, яка вдарила таксиста-українця

Поліція польського міста Ченстохова повідомила, що займається розслідуванням інциденту, в якому польська пасажирка вдарила таксиста-українця, супроводжуючи свої претензії образами зі згадкою його національності.

Про це повідомили у заяві від 31 липня, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що після появи у мережі 30 липня відеозапису, де польська пасажирка таксі вдарила водія-українця, почали з’ясовувати обставини інциденту; жінку вже затримали.

Правоохоронці вийшли на зв’язок з 35-річним українцем і заслухали його свідчення про те, що відбулося. За його словами, він виконував поїздку на замовлення. Коли він відмовився зупинитись біля магазину саме там, де хотіла пасажирка, вона обурилась і вдарила його.

Для прояснення обставин вилучили відеозапис із реєстратора у таксі.

48-річна пасажирка добровільно прийшла зі свідченнями до відділку. У подальшому її взяли під варту та висунули звинувачення у дискримінації на ґрунті національності, за що можливі санкції до 5 років позбавлення волі. Жінку відпустили, застосувавши превентивні заходи – поліцейський нагляд, обмежуючий припис та заставу.

У зв’язку з тим, що вона їхала з неповнолітньою дитиною, факти щодо інциденту передають також до суду у справах неповнолітніх для "оцінки ситуації в родині".



Інцидент став черговим у серії випадків за останній час, коли українці у Польщі зіткнулися зі словесною чи фізичною агресією на національному ґрунті.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

У поїзді поблизу Варшави двоє чоловіків чіплялись до українця. Після втручання кондуктора та інших пасажирів кривдників вигнали з вагона, а згодом поліція виписала їм штраф.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".