В Германии планируют поднять минимальную зарплату на второе место в ЕС

Назначенная немецким правительством комиссия объявила о планах увеличить минимальную зарплату до 14,6 евро в час – одного из самых высоких показателей в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Правительственная комиссия объявила, что Германия в течение следующих двух лет дважды повысит минимальную заработную плату.

Сначала она будет повышена с 12,82 евро в час до 13,90 евро в начале 2026 года, затем – через год – она снова вырастет на 0,70 евро.

Это означает, что немецкие работники будут зарабатывать в среднем около 2500 евро, что сделает минимальную заработную плату в Германии второй по величине в Европейском Союзе после Люксембурга (2638 евро).

Кроме Германии, еще три страны ЕС также имеют национальную минимальную заработную плату, превышающую 2000 евро в месяц: Бельгия, Нидерланды и Ирландия.

Немецкая комиссия по минимальной заработной плате состоит из ведущих представителей профсоюзов и работодателей. Каждые два года она голосует за корректировку заработной платы с учетом роста доходов.

Предложение комиссии должно быть реализовано Министерством труда Германии.

Напомним, в 2023 году двое немецких заключенных выиграли дела в Федеральном конституционном суде Германии, который постановил, что им несправедливо платили за выполненную работу.