Руководящий блок Германии продолжает наращивать рейтинги

В Германии уровень одобрения консервативного блока ХДС/ХСС превысил его результат на февральских досрочных выборах, менее чем через два месяца после вступления новой администрации в должность.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу общественного телеканала ZDF, которые приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным опроса, около 29% респондентов выразили готовность проголосовать за ХДС/ХСС.

Это означает, что консерваторы несколько улучшили свой результат по сравнению с выборами 23 февраля, когда они заняли первое место с 28,5% голосов.

По сравнению с предыдущим опросом, ХДС/ХСС улучшила свой результат на два процентных пункта.

Ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" продолжает удерживать второе место, хотя по сравнению с началом июня ее рейтинг снизился на один процентный пункт до 22%.

Социал-демократы, которые стали младшими партнерами в новой коалиции, остались на третьем месте с 15% голосов.

Рейтинг оппозиционной партии "Зеленые" также остался неизменным на уровне 12%, а партия "Левые", которая в феврале получила неожиданно высокий результат, потеряла один процентный пункт и набрала 10%.

Согласно опросу, как Свободные демократы, так и популистский "Альянс Сары Вагенкнехт" снова не преодолели бы 5-процентный барьер, необходимый для прохода в парламент.

Для нового опроса, проведенного Forschungsgruppe Wahlen, с 24 по 26 июня было опрошено около 1378 граждан.

Еще один опрос показал, что 43% респондентов довольны деятельностью канцлера Фридриха Мерца.

Недавно стало известно, что партия Мерца ХДС вместе с сестринской партией ХСС нарастила поддержку, увеличив отрыв от ультраправой "Альтернативы для Германии".