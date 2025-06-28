Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как отметили в эстонском Министерстве иностранных дел, 27 июня страна передала ООН соответствующие документы.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна отметил, что соответствующее решение обусловлено ухудшением ситуации с безопасностью в регионе в связи с агрессией России против Украины и основано на весомых соображениях национальной безопасности.
По заверениям министра, даже после выхода из конвенции Эстония будет по-прежнему привержена обеспечению полного соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения, а также продолжит поддержку проектов по гуманитарному разминированию и оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов.
В свою очередь в МИД Литвы также сообщили о передаче в ООН документов, уведомляющих о выходе из Оттавской конвенции.
"Денонсация Оттавской конвенции усилит эффект сдерживания в отношении России и повысит оборонный потенциал Вооруженных сил Литвы. Денонсируя Оттавскую конвенцию, мы посылаем четкий сигнал, что будем защищать территорию Литвы и НАТО всеми возможными средствами", – говорится в заявлении литовского МИД.
О своем суверенном решении денонсировать Оттавскую конвенцию Литва также сообщила всем государствам, являющимся сторонами этой конвенции.
Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после подачи соответствующего официального уведомления в ООН.
Напомним, 13 июня президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.
В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.