Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в эстонском Министерстве иностранных дел, 27 июня страна передала ООН соответствующие документы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна отметил, что соответствующее решение обусловлено ухудшением ситуации с безопасностью в регионе в связи с агрессией России против Украины и основано на весомых соображениях национальной безопасности.

По заверениям министра, даже после выхода из конвенции Эстония будет по-прежнему привержена обеспечению полного соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения, а также продолжит поддержку проектов по гуманитарному разминированию и оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов.

В свою очередь в МИД Литвы также сообщили о передаче в ООН документов, уведомляющих о выходе из Оттавской конвенции.

"Денонсация Оттавской конвенции усилит эффект сдерживания в отношении России и повысит оборонный потенциал Вооруженных сил Литвы. Денонсируя Оттавскую конвенцию, мы посылаем четкий сигнал, что будем защищать территорию Литвы и НАТО всеми возможными средствами", – говорится в заявлении литовского МИД.

О своем суверенном решении денонсировать Оттавскую конвенцию Литва также сообщила всем государствам, являющимся сторонами этой конвенции.

Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после подачи соответствующего официального уведомления в ООН.

Напомним, 13 июня президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.

В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.