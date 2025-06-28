Королівське подружжя Бельгії застрягло у Чилі через несправність літака

Король Бельгії Філіп і королева Матильда вже на кілька днів вимушено затримались у Чилі, де були з державним візитом, через несправність літака делегації.

Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда".

Візит королівського подружжя Бельгії до Чилі мав завершитися у другій половині дня у четвер, проте урядовий літак не зміг вирушити у зворотню дорогу за графіком через певні технічні проблеми.

Король Філіп і королева Матильда провели у Чилі вже другу позапланову ніч. Їм пропонували скористатися комерційним рейсом, проте вони вирішили залишатися з усім складом делегації та очікувати стільки, скільки доведеться.

Літак, за кращими прогнозами, зможе вирушити у зворотню дорогу до Бельгії вранці у неділю, а за гіршого сценарію – вдень у понеділок.

Минулого року з такої ж причини тодішній віцеканцлер Німеччини Роберт Габек застряг у Лісабоні, а очільник МЗС Чехії зі своєю команою – в Індії.