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Королівське подружжя Бельгії застрягло у Чилі через несправність літака

Новини — Субота, 28 червня 2025, 14:26 — Марія Ємець

Король Бельгії Філіп і королева Матильда вже на кілька днів вимушено затримались у Чилі, де були з державним візитом, через несправність літака делегації.

Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда".

Візит королівського подружжя Бельгії до Чилі мав завершитися у другій половині дня у четвер, проте урядовий літак не зміг вирушити у зворотню дорогу за графіком через певні технічні проблеми. 

Король Філіп і королева Матильда провели у Чилі вже другу позапланову ніч. Їм пропонували скористатися комерційним рейсом, проте вони вирішили залишатися з усім складом делегації та очікувати стільки, скільки доведеться. 

Літак, за кращими прогнозами, зможе вирушити у зворотню дорогу до Бельгії вранці у неділю, а за гіршого сценарію – вдень у понеділок. 

Минулого року з такої ж причини тодішній віцеканцлер Німеччини Роберт Габек застряг у Лісабоні, а очільник МЗС Чехії зі своєю команою – в Індії. 

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