Королевская чета Бельгии застряла в Чили из-за неисправности самолета

Король Бельгии Филипп и королева Матильда уже на несколько дней вынужденно задержались в Чили, где находились с государственным визитом, из-за неисправности самолета делегации.

Об этом сообщает Le Soir, пишет "Европейская правда".

Визит королевской четы Бельгии в Чили должен был завершиться во второй половине дня в четверг, однако правительственный самолет не смог вылететь обратно по графику из-за технических проблем.

Король Филипп и королева Матильда провели в Чили уже вторую внеплановую ночь. Им предложили воспользоваться коммерческим рейсом, однако они решили остаться со всем составом делегации и ждать столько, сколько придется.

Самолет, по лучшим прогнозам, сможет отправиться в обратный путь в Бельгию утром в воскресенье, а по худшему сценарию – днем в понедельник.

В прошлом году по такой же причине тогдашний вице-канцлер Германии Роберт Габек застрял в Лиссабоне, а глава МИД Чехии со своей командой – в Индии.