Укр Рус Eng

У Будапешті збирається заборонений ЛГБТ-прайд: очікують десятки тисяч людей

Новини — Субота, 28 червня 2025, 15:10 — Марія Ємець

У центрі Будапешта почали збиратись учасники забороненого ЛГБТ-прайду, який через резонанс довкола заборони має шанси стати наймасовішою такою подією. 

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Збір учасників прайду анонсували на 14:00 за місцевим часом у парку біля мерії Будапешта, хода розпочнеться о 15:00. Перші учасники вже почали підходити.

 
444

У центральній частині міста присутня також невелика кількість релігійних активістів з їхніми гаслами. Також відомо, що поблизу маршруту ходи збираються провести свої акції три правих організації. Помітили і невелику кількість крайніх лівих активістів з комуністичною символікою і символікою на підтримку Палестини. 

Мер Будапешта Гергей Карачонь, який підтримує проведення прайду, заявив, що на події будуть присутні гості з близько 30 європейських країн, у тому числі мери міст і депутати Європарламенту. Він також наголосив, що ключовим завданням поліції у цей день буде гарантувати безпеку усіх присутніх. 

Щоб обійти заборону, ініційовану урядом, Карачонь заявив, що місто проведе прайд у форматі муніципального заходу на підтримку свободи, на який не потрібно дозвіл.

Єврокомісарка з рівних можливостей Аджа Лябіб, що разом з Карачонем брала участь у пресконференції напередодні, наголосила, що у суботу "всі очі будуть спрямовані на Будапешт" і подія вже набула більшого масштабу, ніж пересічний ЛГБТ-прайд. 

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити прайд.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд як заборонену подію, проте не буде цього робити.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина ЛГБТ+
Реклама: