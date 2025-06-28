У Будапешті збирається заборонений ЛГБТ-прайд: очікують десятки тисяч людей

У центрі Будапешта почали збиратись учасники забороненого ЛГБТ-прайду, який через резонанс довкола заборони має шанси стати наймасовішою такою подією.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Збір учасників прайду анонсували на 14:00 за місцевим часом у парку біля мерії Будапешта, хода розпочнеться о 15:00. Перші учасники вже почали підходити.

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У центральній частині міста присутня також невелика кількість релігійних активістів з їхніми гаслами. Також відомо, що поблизу маршруту ходи збираються провести свої акції три правих організації. Помітили і невелику кількість крайніх лівих активістів з комуністичною символікою і символікою на підтримку Палестини.

Мер Будапешта Гергей Карачонь, який підтримує проведення прайду, заявив, що на події будуть присутні гості з близько 30 європейських країн, у тому числі мери міст і депутати Європарламенту. Він також наголосив, що ключовим завданням поліції у цей день буде гарантувати безпеку усіх присутніх.

Щоб обійти заборону, ініційовану урядом, Карачонь заявив, що місто проведе прайд у форматі муніципального заходу на підтримку свободи, на який не потрібно дозвіл.

Єврокомісарка з рівних можливостей Аджа Лябіб, що разом з Карачонем брала участь у пресконференції напередодні, наголосила, що у суботу "всі очі будуть спрямовані на Будапешт" і подія вже набула більшого масштабу, ніж пересічний ЛГБТ-прайд.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити прайд.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд як заборонену подію, проте не буде цього робити.