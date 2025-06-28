В Будапеште собирается запрещенный ЛГБТ-прайд: ожидают десятки тысяч людей

В центре Будапешта начали собираться участники запрещенного ЛГБТ-прайда, который из-за резонанса вокруг запрета имеет шансы стать самым массовым подобным мероприятием.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Сбор участников прайда анонсировали на 14:00 по местному времени в парке возле мэрии Будапешта, шествие начнется в 15:00. Первые участники уже начали подходить.

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В центральной части города присутствует также небольшое количество религиозных активистов с их лозунгами. Также известно, что вблизи маршрута шествия собираются провести свои акции три правые организации. Заметили и небольшое количество крайних левых активистов с коммунистической символикой и символикой в поддержку Палестины.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь, который поддерживает проведение прайда, заявил, что на мероприятии будут присутствовать гости из около 30 европейских стран, в том числе мэры городов и депутаты Европарламента. Он также подчеркнул, что ключевой задачей полиции в этот день будет обеспечение безопасности всех присутствующих.

Чтобы обойти запрет, инициированный правительством, Карачонь заявил, что город проведет прайд в формате муниципального мероприятия в поддержку свободы, на которое не нужно получать разрешение.

Еврокомиссар по равным возможностям Аджа Лябиб, которая вместе с Карачонем участвовала в пресс-конференции накануне, подчеркнула, что в субботу "все глаза будут обращены на Будапешт" и событие уже приобрело больший масштаб, чем обычный ЛГБТ-прайд.

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Будапештскому прайду.

Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить прайд.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу заявил, что хотя полиция может разогнать ЛГБТ-прайд как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.