В уряді Румунії анонсували заходи проти лікарів, які раніше йдуть з роботи для приватної практики

Міністр охорони здоров’я Румунії анонсував заходи проти лікарів, які не дотримуються графіку на роботі у державних закладах і йдуть раніше задля другої роботи у приватних клініках.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунський міністр охорони здоров’я Александру Рогобете заявив, що МОЗ готує заходи впливу на лікарів, які задля підробітку раніше йдуть з основної роботи у державних лікарнях.

"Ми збільшимокількість адміністративних інструментів у керівництва, щоб боротися з явищем, коли (...) чимало лікарів йдуть з держлікарень о 12-й, першій годині, щоб надавати послуги десь інде, передусім у приватних клініках", – сказав міністр.

Він пояснив, що йдеться про фінансові штрафи та можливість дострокового розірвання контракту з медиком, якщо ситуація не вирішується.

Міністр зазначив, що не має на меті заборонити лікарям працювати на кількох роботах одночасно, а заходи спрямовані саме на те, щоб медики працювали у державній лікарні за повним графіком, що передбачений їхньою посадою і контрактом.

Нагадаємо, у Польщі почали розробляти додаткові заходи захисту працівників "швидкої" після вбивства медика під час виїзду.

Минулого року польські медсестри влаштовували протест у Варшаві, щоб привернути увагу до своїх низьких заробітних плат і надмірного навантаження через нестачу персоналу.