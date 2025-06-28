В Румынии анонсировали меры против врачей, которые раньше уходят с работы для частной практики

Министр здравоохранения Румынии анонсировал меры против врачей, которые не соблюдают график на работе в государственных учреждениях и уходят раньше для второй работы в частных клиниках.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Румынский министр здравоохранения Александру Рогобете заявил, что Минздрав готовит меры воздействия на врачей, которые для подработки раньше уходят с основной работы в государственных больницах.

"Мы увеличим количество административных инструментов у руководства, чтобы бороться с явлением, когда (...) многие врачи уходят из госбольниц в 12-00 – 13-00, чтобы оказывать услуги где-то в другом месте, прежде всего в частных клиниках", – сказал министр.

Он пояснил, что речь идет о финансовых штрафах и возможности досрочного расторжения контракта с медиком, если ситуация не решается.

Министр отметил, что не ставит целью запретить врачам работать на нескольких работах одновременно, а меры направлены именно на то, чтобы медики работали в государственной больнице по полному графику, предусмотренному их должностью и контрактом.

Напомним, в Польше начали разрабатывать дополнительные меры защиты работников "скорой" после убийства медика во время выезда.

В прошлом году польские медсестры устраивали протест в Варшаве, чтобы привлечь внимание к своим низким заработным платам и чрезмерной нагрузке из-за нехватки персонала.