У Польщі визначили перші кроки для захисту працівників "швидкої" після вбивства медика на виїзді

В уряді Польщі визначилися з першими рішеннями для посилення захисту працівників швидкої допомоги після резонансного вбивства медика на виїзді минулими вихідними.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У п’ятницю в Міністерстві охорони здоров’я Польщі відбулася друга робоча зустріч стосовно посилення захисту працівників "швидкої" за участі представників сфери, поліції та Мін’юсту.

Речник МОЗ Якуб Голомб зазначив, що вже ухвалили рішення почати закупівлю для працівників швидкої жилетів, які можуть захистити від колючо-ріжучих предметів, організувати для них підготовку з базової самооборони за участі поліції, гарантувати психологічну підтримку та організувати просвітницьку інформкампанію з метою підвищення поваги до працівників "швидкої".

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"Це реалізація чотирьох пунктів, запропонованих рятувальниками. Ще одна зустріч планується наступного тижня", – сказав речник.

Раніше цього тижня прем’єр Дональд Туск дав зрозуміти, що готовий розглядати посилення відповідальності за напади на медиків.

"Не має бути такого і не буде, щоб якийсь п’яний негідник підняв руку на медика, який на його виклик приїхав рятувати йому життя. Той, хто підніме руку на медика, який рятує життя людей, має все життя шкодувати про це – і так буде", – заявив Туск.

Інцидент, через який почалось обговорення, стався минулої суботи у місті Седльце, що у Мазовецькому воєводстві. Медики поїхали на виклик до компанії, що зібралась на вечірку – 59-річному чоловіку стало зле. Постраждалий сам викликав допомогу.

Під час надання допомоги він завдав медикам поранень двома ножами. Один з членів екіпажу отримав незначне поранення, а його 64-річний колега після поранення у груди помер. Нападник мав понад 2 проміле алкоголю в крові. Його затримали і судитимуть за вбивство.

У Німеччині під час новорічних святкувань був випадок нападу з піротехнікою на пожежну бригаду, що прибула гасити підпалені баки.