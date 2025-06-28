У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

У низці міст Німеччини пройшли "Марші рівності" за участі сотень і тисяч людей; наймасовіший відбувся у Мюнхені.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Мюнхені поліція оцінила кількість учасників у 20 тисяч людей. Подія минула "у позитивній атмосфері" без жодних інцидентів.

Wolfgang Maria Weber / IMAGO

У деяких учасників помітили плакати з гаслами підтримку для однодумців у Будапешті, де прайд проходить всупереч забороні.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Перед земельним парламентом Баварії підняли веселкові прапори.

Bayern ist weltoffen und tolerant. Bei uns kann jeder leben und lieben, wie er möchte. Das ist die Liberalitas Bavariae. Zum Christopher Street Day in München wehen auch dieses Jahr wieder Regenbogenflaggen bei uns. Wir stehen für Miteinander und treten ein gegen Hass und… pic.twitter.com/3xmg8QZjpj – Markus Söder (@Markus_Soeder) June 28, 2025

У Лейпцигу на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей. На відміну від минулого року, коли кількасот правих активістів намагалися зривати ходу, цього разу все минуло спокійно. На мерії з цієї нагоди підняли веселковий прапор.

Акції проходять також у Вюрцбурзі, Ганау, Шлезвігу та інших містах.

У Будапешті прайд, що проходить всупереч забороні влади, вже називають наймасовішим в історії. У складі колони йдуть десятки тисяч людей.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд як заборонену подію, проте не буде цього робити.