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У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

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Новини — Субота, 28 червня 2025, 19:48 — Марія Ємець

У низці міст Німеччини пройшли "Марші рівності" за участі сотень і тисяч людей; наймасовіший відбувся у Мюнхені.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Мюнхені поліція оцінила кількість учасників у 20 тисяч людей. Подія минула "у позитивній атмосфері" без жодних інцидентів. 

Wolfgang Maria Weber / IMAGO
Wolfgang Maria Weber / IMAGO

У деяких учасників помітили плакати з гаслами підтримку для однодумців у Будапешті, де прайд проходить всупереч забороні. 

Karl-Josef Hildenbrand / dpa
Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Перед земельним парламентом Баварії підняли веселкові прапори.

У Лейпцигу на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей. На відміну від минулого року, коли кількасот правих активістів намагалися зривати ходу, цього разу все минуло спокійно. На мерії з цієї нагоди підняли веселковий прапор. 

Акції проходять також у Вюрцбурзі, Ганау, Шлезвігу та інших містах. 

У Будапешті прайд, що проходить всупереч забороні влади, вже називають наймасовішим в історії. У складі колони йдуть десятки тисяч людей. 

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд як заборонену подію, проте не буде цього робити.

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Німеччина ЛГБТ+
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