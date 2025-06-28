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Во многих городах Германии прошли ЛГБТ-прайды с тысячами участников

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Новости — Суббота, 28 июня 2025, 19:48 — Мария Емец

В ряде городов Германии прошли "Марши равенства" с участием сотен и тысяч людей; самый массовый состоялся в Мюнхене.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Мюнхене полиция оценила количество участников ЛГБТ-прайда в 20 тысяч человек. Мероприятие прошло "в позитивной атмосфере" без каких-либо инцидентов.

Wolfgang Maria Weber / IMAGO
Wolfgang Maria Weber / IMAGO

У некоторых участников заметили плакаты с лозунгами поддержки для единомышленников в Будапеште, где прайд проходит вопреки запрету.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa
Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Перед земельным парламентом Баварии подняли радужные флаги.

В Лейпциге на улицы вышли около 10 тысяч человек. В отличие от прошлого года, когда несколько сотен правых активистов пытались сорвать шествие, на этот раз все прошло спокойно. На мэрии по этому случаю подняли радужный флаг.

Акции проходят также в Вюрцбурге, Ганау, Шлезвиге и других городах.

В Будапеште прайд, проходящий вопреки запрету властей, уже называют самым массовым в истории. В составе колонны идут десятки тысяч человек.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что хотя полиция может разогнать ЛГБТ-прайд как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.

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