Во многих городах Германии прошли ЛГБТ-прайды с тысячами участников

В ряде городов Германии прошли "Марши равенства" с участием сотен и тысяч людей; самый массовый состоялся в Мюнхене.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Мюнхене полиция оценила количество участников ЛГБТ-прайда в 20 тысяч человек. Мероприятие прошло "в позитивной атмосфере" без каких-либо инцидентов.

Wolfgang Maria Weber / IMAGO

У некоторых участников заметили плакаты с лозунгами поддержки для единомышленников в Будапеште, где прайд проходит вопреки запрету.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Перед земельным парламентом Баварии подняли радужные флаги.

Bayern ist weltoffen und tolerant. Bei uns kann jeder leben und lieben, wie er möchte. Das ist die Liberalitas Bavariae. Zum Christopher Street Day in München wehen auch dieses Jahr wieder Regenbogenflaggen bei uns. Wir stehen für Miteinander und treten ein gegen Hass und… pic.twitter.com/3xmg8QZjpj – Markus Söder (@Markus_Soeder) June 28, 2025

В Лейпциге на улицы вышли около 10 тысяч человек. В отличие от прошлого года, когда несколько сотен правых активистов пытались сорвать шествие, на этот раз все прошло спокойно. На мэрии по этому случаю подняли радужный флаг.

Акции проходят также в Вюрцбурге, Ганау, Шлезвиге и других городах.

В Будапеште прайд, проходящий вопреки запрету властей, уже называют самым массовым в истории. В составе колонны идут десятки тысяч человек.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что хотя полиция может разогнать ЛГБТ-прайд как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.