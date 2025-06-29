Глава МИД Германии предостерег от недооценки угрозы РФ для своей страны

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предостерег от преуменьшения угрозы, которую Россия представляет для Германии.

Как сообщает Spiegel, об этом он сказал в интервью группе немецких СМИ, пишет "Европейская правда".

Вадефуль отметил, что захватническая война РФ против Украины была и остается самой большой угрозой для Европы и важнейшей темой во внешней политике Германии.

Он также предостерег от недооценки угрозы РФ для самой Германии.

"Россия также представляет прямую угрозу для нашего мирного жизни и свободы в Германии", – подчеркнул Вадефуль.

Ранее в интервью Spiegel министр отметил, что чем жестче будет давление Запада на Россию, тем выше вероятность, что Путин согласится на настоящие переговоры, и подчеркнул, что военная помощь Украине "необходима для нашей свободы".

В одном из недавних выступлений Йоганн Вадефуль также сказал, что Балтийское море – это зона, где риск военного столкновения "вполне реален".

Также он выразил обеспокоенность, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном отвлекает внимание от Украины.