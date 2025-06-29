У Британії затримали ще двох осіб через пошкодження літаків на авіабазі

У Британії затримали ще двох осіб, яких вважають причетними до пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил в Оксфордширі пропалестинськими активістами.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Контртерористична поліція повідомила про затримання 22-річного і 24-річного юнаків з Лондона за підозрою у причетності до пошкодження військових літаків пропалестинськими активістами.

Затриманих підозрюють у "замовленні, підготовці чи підбурюванні до актів тероризму" у зв’язку з пошкодженням літаків на авіабазі в Оксфордширі.

Раніше цього тижня повідолялли про затримання чотирьох інших підозрюваних.

Йдеться про інцидент, який стався 20 червня, коли пропалестинські активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.

Тоді у своїй заяві пропалестинська група Palestine Action заявила, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Після цього міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах.

Через декілька днів міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер офіційно оголосила про намір заборонити діяльність пропалестинської організації Palestine Action.