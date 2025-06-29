В Великобритании задержали еще двух человек в связи с повреждением самолетов на авиабазе

В Великобритании задержали еще двух человек, которых считают причастными к повреждению самолетов на авиабазе Королевских воздушных сил в Оксфордшире пропалестинскими активистами.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Контртеррористическая полиция сообщила о задержании 22-летнего и 24-летнего молодых людей из Лондона по подозрению в причастности к повреждению военных самолетов пропалестинскими активистами.

Задержанные подозреваются в "заказе, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма" в связи с повреждением самолетов на авиабазе в Оксфордшире.

Ранее на этой неделе сообщили о задержании четырех других подозреваемых.

Речь идет об инциденте, который произошел 20 июня, когда пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.

Тогда в своем заявлении пропалестинская группа Palestine Action заявила, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

После этого министр обороны Великобритании Джон Хили распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на базах.

Через несколько дней министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.