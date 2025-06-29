Орбан вперше прокоментував рекордний за масштабами ЛГБТ-прайд у Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини у своїх перших коментарях про наймасштабніший в історії Будапешта ЛГБТ-прайд назвав його "черговим доказом" того, чому країні потрібен консервативний уряд.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить 444.hu.

Орбан заявив, що "Брюссель видав наказ про те, що у Будапешті має бути прайд, а їхні політики-маріонетки виконали наказ".

"Це доказ того, яким було би наше життя, якби країну не очолював уряд, що захищає наш суверенітет… Завдяки вчорашньому дню ми з ще більшою певністю знаємо, що цих людей не можна нікуди допускати", – заявив Орбан.

Він також обурився "огидними й ганебними речима" під час прайду, зарахувавши до таких чоловіків, що з’явилися на підборах, та поширення брошур про гормональну терапію.

Нагадаємо, ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана. Участь у події взяли мери низки європейських міст, а на чолі колони йшов опозиційний мер Будапешта.

За орієнтовними оцінками, у ході взяли участь від десятків тисяч до понад 100 тисяч людей.

Перед прайдом Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати його як заборонену подію, проте не буде цього робити.