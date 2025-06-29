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Орбан впервые прокомментировал рекордный по масштабам ЛГБТ-прайд в Будапеште

Новости — Воскресенье, 29 июня 2025, 13:25 — Мария Емец

Премьер-министр Венгрии в своих первых комментариях о самом масштабном в истории Будапешта ЛГБТ-прайде назвал его "очередным доказательством" того, почему стране нужно консервативное правительство.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит 444.hu.

Орбан заявил, что "Брюссель отдал приказ о том, что в Будапеште должен быть прайд, а их политики-марионетки выполнили приказ".

"Это доказательство того, какой была бы наша жизнь, если бы страной не руководило правительство, защищающее наш суверенитет... Благодаря вчерашнему дню мы с еще большей уверенностью знаем, что этих людей нельзя никуда допускать", – заявил Орбан.

Он также возмутился "отвратительными и позорными вещами" во время прайда, отнеся к таким мужчин на каблуках и распространение брошюр о гормональной терапии.

Напомним, ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана. В мероприятии приняли участие мэры ряда европейских городов, а во главе колонны шел оппозиционный мэр Будапешта.

По ориентировочным оценкам, в шествии приняли участие от десятков тысяч до более 100 тысяч человек.

Перед прайдом Орбан заявил, что хотя полиция может разогнать его как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.

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Венгрия Орбан ЛГБТ+
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