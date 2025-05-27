У Німеччині проведуть експеримент з підрахунком реального робочого часу вчителів

У німецькій землі Бремен вперше в країні запустять експеримент з підрахунком реальних робочих годин вчителів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За рішенням земельного Сенату, у Бремені запустять пілотний проєкт з підрахунку реальних робочих годин освітян. Експеримент почнеться у визначених школах з 1 серпня 2026 року та охопить заклади різного типу.

Вчителі – учасники проєкту повинні будуть протягом року відзначати у спеціальному застосунку, скільки годин на день вони витратили на всю роботу, пов’язану з навчальним процесом. Результати експерименту будуть готові на початку 2028 року.

У минулому влада федеральних земель виступала переважно проти обліку годин роботи, зокрема, з аргументом, що достовірність даних, поданих вчителями, неможливо буде верифікувати – окрім безпосередньо годин уроків.

Раніше дослідження Telekom Foundation показало, що німецькі вчителі працюють в середньому 50 годин на тиждень, більше, ніж офіційні робочі години – в середньому на три години щотижня.

У лютому 2025 року вищий адмінсуд міста Люнебург ухвалив рішення на користь директора початкової школи, який вимагав компенсації за постійні овертайми. Чоловік виграв позов завдяки тому, що зібрав дуже детальну доказову базу, та здобув 31 тисячу євро компенсації.

Тим часом у Франції сотні шкіл провели експеримент з 10-денним "детоксом" від смартфонів, планшетів та приставок.