У МЗС нагадали, як Путін у 2004 році підтримав розширення НАТО на схід

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий нагадав, що російське керівництво раніше публічно підтримало розширення НАТО на схід, тоді як зараз називає це причиною агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Тихий написав на Х.

Речник МЗС нагадав про візит у 2004 році в Москву тодішнього генерального секретаря НАТО Яапа де Гоопа Схеффера, якого прийняв господар Кремля Владімір Путін.

"Кожна країна має право вибрати той варіант, який вона вважає найбільш ефективним для забезпечення своєї безпеки", – сказав тоді Путін, принагідно висловивши сподівання, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".

Russian lies about NATO enlargement as the “reason” for its aggression against Ukraine don’t hold water. Especially when confronted with Putin’s own words from 2004. The Kremlin archives expose the hypocrisy.



April 8, 2004. Putin welcomes NATO Secretary-General to Moscow,… pic.twitter.com/ml5Qq4m2sH