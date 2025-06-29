В МИД напомнили, как Путин в 2004 году поддержал расширение НАТО на восток

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий напомнил, что российское руководство ранее публично поддержало расширение НАТО на восток, тогда как сейчас называет это причиной агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тихий написал на Х.

Спикер МИД напомнил о визите в 2004 году в Москву тогдашнего генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа Схеффера, которого принял хозяин Кремля Владимир Путин.

"Каждая страна имеет право выбрать тот вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения своей безопасности", – сказал тогда Путин, попутно выразив надежду, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".

Russian lies about NATO enlargement as the “reason” for its aggression against Ukraine don’t hold water. Especially when confronted with Putin’s own words from 2004. The Kremlin archives expose the hypocrisy.



April 8, 2004. Putin welcomes NATO Secretary-General to Moscow,… pic.twitter.com/ml5Qq4m2sH – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 29, 2025

"Путин – патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую войну за завоевания", – подчеркнул Тихий.

Он также напомнил, что утверждения России о "обещаниях" НАТО Москве в 1990 году не расширяться на восток также неоднократно опровергались, в том числе и тогдашним советским лидером Михаилом Горбачевым.

"Правда кристально чиста: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Оно лишь лишило Москву возможности завоевывать суверенные европейские страны. Вот против чего на самом деле протестует Путин", – считает спикер МИД.

Недавно в России заявили, что решение Альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП не повлияет на ее безопасность.

Напомним, решение саммита НАТО, принятое в Гааге на этой неделе при поддержке президента США Дональда Трампа, подтверждает статус России как общей угрозы для всего Альянса.