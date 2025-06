Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий напомнил, что российское руководство ранее публично поддержало расширение НАТО на восток, тогда как сейчас называет это причиной агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тихий написал на Х.

Спикер МИД напомнил о визите в 2004 году в Москву тогдашнего генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа Схеффера, которого принял хозяин Кремля Владимир Путин.

"Каждая страна имеет право выбрать тот вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения своей безопасности", – сказал тогда Путин, попутно выразив надежду, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".

Russian lies about NATO enlargement as the “reason” for its aggression against Ukraine don’t hold water. Especially when confronted with Putin’s own words from 2004. The Kremlin archives expose the hypocrisy.



