СМИ: у Трампа хотят, чтобы страны представили предложения по торговым переговорам до 4 июня

Администрация американского президента Дональда Трампа хочет, чтобы страны представили свои лучшие предложения по торговым переговорам до среды, 4 июня, поскольку чиновники стремятся ускорить переговоры с несколькими партнерами перед самостоятельно установленным крайним сроком, который наступит уже через пять недель.

Об этом говорится в проекте письма к торговым партнерам, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В документе, подготовленном офисом торгового представителя США видно, как Трамп планирует завершить масштабные переговоры с десятками стран, которые начались 9 апреля.

Именно тогда он приостановил действие своих пошлин "до Дня освобождения" на 90 дней – до 9 июля – после того, как фондовые, облигационные и валютные рынки подверглись резкому падению из-за масштаба введенных пошлин.

Этот документ свидетельствует о неотложности, с которой администрация стремится завершить сделки до установленного срока. Несмотря на неоднократные заверения советника Белого дома по экономике Кевина Гассета, что несколько договоренностей почти готовы, пока одно соглашение было достигнуто с основным торговым партнером США – Великобританией.

В проекте США просят страны предоставить лучшие предложения в ряде ключевых сфер, в частности по таможенным ставкам и квотам на импорт американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также планы устранения нетарифных барьеров.

Среди других требований – обязательства в сфере цифровой торговли, экономической безопасности, а также индивидуальные обязательства для каждой страны, согласно письму.

Как пишет агентство, США планируют оценить полученные ответы в течение нескольких дней и предложить "возможную компромиссную зону", которая может включать взаимные таможенные ставки.

Представитель офиса торгового представителя США заявил агентству, что переговоры продолжаются.

"Продуктивные переговоры со многими ключевыми торговыми партнерами происходят быстрыми темпами. В интересах всех сторон подвести итоги прогресса и оценить дальнейшие шаги", – сказал он.

Напомним, 23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".

Уже 26 мая Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с фон дер Ляйен.

Также стоит отметить, что 28 мая Суд международной торговли США постановил, что президент США превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы против всех стран мира. Администрация Трампа немедленно подала апелляцию.