Керівна коаліція Нідерландів збирає нову екстрену зустріч, щоб запобігти розвалу уряду

У Нідерландах чотирипартійна керівна коаліція у вівторок, 3 червня, збирає нову екстрену зустріч на тлі загрози розвалу уряду.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Загроза розпаду нависла над урядом Нідерландів через провал зусиль з протидії міграції.

Лідер Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс раніше пригрозив виходом з уряду, якщо коаліція не погодиться з його пропозиціями щодо стримування міграції шляхом закриття кордонів для шукачів притулку, тимчасового припинення возз'єднання сімей і повернення шукачів притулку до Сирії.

Зустріч у понеділок закінчилася без консенсусу, коли три партнери Вілдерса по коаліції відмовилися підтримати його антиміграційний план з 10 пунктів.

"Це була не дуже приємна розмова. Справи повинні рухатися швидше, і ми повинні діяти зараз", – сказав Вілдерс журналістам у Гаазі після переговорів у понеділок.

Він також додав, що перспективи досягнення згоди не є позитивними.

Міграція є гострою проблемою в Нідерландах і домінувала в останній передвиборчій кампанії восени 2023 року, яка призвела до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.

Минулого року, нагадаємо, суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схоофа на межу розпаду.