Коалиция Нидерландов собирает экстренную встречу, чтобы предотвратить развал правительства

В Нидерландах четырехпартийная правящая коалиция во вторник, 3 июня, собирает новую экстренную встречу на фоне угрозы развала правительства.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Угроза распада нависла над правительством Нидерландов из-за провала усилий по противодействию миграции.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс ранее пригрозил выходом из правительства, если коалиция не согласится с его предложениями по сдерживанию миграции путем закрытия границ для искателей убежища, временного прекращения воссоединения семей и возвращения искателей убежища в Сирию.

Встреча в понедельник закончилась без консенсуса, когда три партнера Вилдерса по коалиции отказались поддержать его антимиграционный план из 10 пунктов.

"Это был не очень приятный разговор. Дела должны двигаться быстрее, и мы должны действовать сейчас", – сказал Вилдерс журналистам в Гааге после переговоров в понедельник.

Он также добавил, что перспективы достижения согласия не являются положительными.

Миграция является острой проблемой в Нидерландах и доминировала в последней предвыборной кампании осенью 2023 года, которая привела к падению правительства бывшего премьер-министра Марка Рютте.

В прошлом году, напомним, споры вокруг миграционной политики уже поставили правительство Дика Схофа на грань распада.