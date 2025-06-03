Громадянам США і Німеччини довелось викинути георгіївські стрічки, щоб потрапити в Естонію

Естонські прикордонники виявили у двох іноземців на кордоні георгіївські стрічки, від яких їм довелось відмовитись, щоб потрапити до Естонії.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Як зазначено, на КПП "Нарва-1" георгіївська стрічка була виявлена серед речей громадянина США.

Після пояснень з боку прикордонників чоловік відмовився від стрічки і продовжив шлях до Естонії.

А на КПП на півдні країни прикордонники зупинили автомобіль громадянина Німеччини. Під час огляду в його машині також було виявлено георгіївську стрічку.

Чоловікові роз'яснили, що носіння і поширення подібних символів в Естонії заборонено законом. Після цього він добровільно відмовився від стрічки і був допущений до перетину кордону.

Георгіївська стрічка в Естонії прирівняна до символіки, що пропагує агресію, і її використання заборонено з 2022 року.

Нагадаємо, в березні естонські прикордонники відмовилися впускати в країну громадянина Німеччини, який віз із собою два календарі з зображенням господаря Кремля Владіміра Путіна.

Повідомляли також, що громадянина Естонії оштрафували на 800 євро на кордоні через кепку з забороненою радянською символікою.