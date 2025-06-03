Гражданам США и Германии пришлось выбросить георгиевские ленты, чтобы попасть в Эстонию

Эстонские пограничники обнаружили у двух иностранцев на границе георгиевские ленты, от которых им пришлось отказаться, чтобы попасть в Эстонию.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Как указано, на КПП "Нарва-1" георгиевская лента была обнаружена среди вещей гражданина США.

После объяснений со стороны пограничников мужчина отказался от ленты и продолжил путь в Эстонию.

А на КПП на юге страны пограничники остановили автомобиль гражданина Германии. Во время досмотра в его машине также была обнаружена георгиевская лента.

Мужчине разъяснили, что ношение и распространение подобных символов в Эстонии запрещено законом. После этого он добровольно отказался от ленты и был допущен к пересечению границы.

Георгиевская лента в Эстонии приравнена к символике, пропагандирующей агрессию, и ее использование запрещено с 2022 года.

Напомним, в марте эстонские пограничники отказались впускать в страну гражданина Германии, который вез с собой два календаря с изображением хозяина Кремля Владимира Путина.

Сообщали также, что гражданина Эстонии оштрафовали на 800 евро на границе из-за кепки с запрещенной советской символикой.