У Сеймі Польщі розповіли, коли розглянуть вотум довіри уряду Туска

Спікер польського Сейму Шимон Головня заявив, що питання про вотум довіри уряду Дональда Туска можуть винести на додатковому засіданні 10 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Головні наводить Polsat News.

За словами спікера, таке рішення було прийнято на зустрічі представників керівної коаліції, що відбулася в понеділок.

"Я переконав прем'єр-міністра, що ми повинні почекати, поки ми зможемо не тільки показати, що у нас є більшість у Сеймі, яка у нас і так є, але ми зможемо показати нову якість того, що ми хочемо зробити в Польщі", – сказав Головня.

Як сказав спікер Сейму, це голосування покликане показати не лише, що у влади є парламентська більшість, але й те, що "ми маємо довіру поляків".

"Що ми сподіваємося на довіру поляків, щоб перемогти на виборах 2027 року... Саме тому я запропонував прем'єр-міністру, щоб ми розглянули його пропозицію про вотум довіри на додатковому засіданні Сейму, яке я скличу наступного вівторка, 10 червня", – додав Головня.

Він розповів, що задоволений тим, що "ця пропозиція зустріла попереднє схвалення прем'єр-міністра".

"Якщо вона буде прийнята, ми будемо діяти саме так", – пояснив Головня.

Напередодні Туск оголосив, що звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду, реагуючи на поразку кандидата на президентських виборах кандидата від влади Рафала Тшасковського.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.