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Вибори президента Польщі: Туск попросить про вотум довіри своєму уряду

Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 21:28 — Олег Павлюк

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду, реагуючи на поразку провладного кандидата в президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Туск ввечері в понеділок виступив зі спеціальним зверненням, у якому прокоментував результати другого туру президентських виборів, несприятливі для партії "Громадянська платформа", яку він очолює.

Висунутий "Платформою" Рафал Тшасковський програв боротьбу за президентство приблизно 370 тисячами голосів.

Навроцький уперше прокоментував перемогу на виборах президента Польщі

У зверненні Туск пообіцяв, що уряд "у відповідності до Конституції та власної совісті" співпрацюватиме з новим президентом "скрізь, де це необхідно і можливо".

Він зазначив, що план дій уряду Польщі за нового президента "вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції", і "першим випробуванням буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом".

У разі провалу вотуму довіри уряду Туска він має подати у відставку, після чого в країні формується новий уряд або оголошуються дострокові парламентські вибори.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.

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