Вибори президента Польщі: Туск попросить про вотум довіри своєму уряду

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду, реагуючи на поразку провладного кандидата в президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Туск ввечері в понеділок виступив зі спеціальним зверненням, у якому прокоментував результати другого туру президентських виборів, несприятливі для партії "Громадянська платформа", яку він очолює.

Висунутий "Платформою" Рафал Тшасковський програв боротьбу за президентство приблизно 370 тисячами голосів.

У зверненні Туск пообіцяв, що уряд "у відповідності до Конституції та власної совісті" співпрацюватиме з новим президентом "скрізь, де це необхідно і можливо".

Він зазначив, що план дій уряду Польщі за нового президента "вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції", і "першим випробуванням буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом".

У разі провалу вотуму довіри уряду Туска він має подати у відставку, після чого в країні формується новий уряд або оголошуються дострокові парламентські вибори.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.