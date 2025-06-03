В Сейме Польши рассказали, когда рассмотрят вотум доверия правительству Туска

Спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что вопрос о вотуме доверия правительству Дональда Туска могут вынести на дополнительном заседании 10 июня.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Головни приводит Polsat News.

По словам спикера, такое решение было принято на встрече представителей правящей коалиции, состоявшейся в понедельник.

"Я убедил премьер-министра, что мы должны подождать, пока мы сможем не только показать, что у нас есть большинство в Сейме, которое у нас и так есть, но мы сможем показать новое качество того, что мы хотим сделать в Польше", – сказал Головня.

Как сказал спикер Сейма, это голосование призвано показать не только, что у власти есть парламентское большинство, но и то, что "мы имеем доверие поляков".

"Что мы надеемся на доверие поляков, чтобы победить на выборах 2027 года... Именно поэтому я предложил премьер-министру, чтобы мы рассмотрели его предложение о вотуме доверия на дополнительном заседании Сейма, которое я созову в следующий вторник, 10 июня", – добавил Головня.

Он рассказал, что доволен тем, что "это предложение встретило предварительное одобрение премьер-министра".

"Если оно будет принято, мы будем действовать именно так", – пояснил Головня.

Накануне Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение кандидата на президентских выборах кандидата от власти Рафала Тшасковского.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.