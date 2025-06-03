Макрон поїде до Мелоні на тлі повідомлень про напружені відносини через Україну

Президент Франції Емманюель Макрон здійснить візит до Італії на тлі повідомлень про те, що у нього з прем’єркою країни Джорджею Мелоні напружені відносини, зокрема через питання України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Візит відбудеться у вівторок, 3 червня. В його ході лідери намагатимуться владнати розбіжності з питань України, торгівлі та відносин зі Сполученими Штатами.

Останніми тижнями ворожість між Макроном і Мелоні спалахнула публічно, коли близькі до них посадовці приватно або відкрито критикували їхні відповідні ініціативи щодо України чи торгівлі.

У Єлисейському палаці розповіли, що Макрон і Мелоні обговорять гарантії безпеки для України, торговельну угоду з МЕРКОСУР і тарифи США, а також промислове співробітництво між двома країнами.

Італійські офіційні особи заявили, що зустріч має на меті "закласти основи для подальшого зміцнення відносин", і додали, що на переговорах також обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході і в Лівії.

І Італія, і Франція занепокоєні тим, що Росія може посилити свою присутність на сході Лівії, щоб утримати плацдарм у Середземному морі після того, як у грудні в Сирії було повалено союзника Москви президента Башара Асада.

ЗМІ раніше повідомляли, що німецький канцлер Фрідріх Мерц спробував владнати гостру дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через те, що Мелоні не долучили до групи європейських лідерів, які координують дії з Білим домом щодо України.

Мерц зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Лева XIV і спробував заспокоїти напруженість, заявивши, що Італія "повинна відігравати роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.