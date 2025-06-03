Макрон поедет к Мелони на фоне сообщений о напряженных отношениях из-за Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит визит в Италию на фоне сообщений о том, что у него с премьером страны Джорджей Мелони напряженные отношения, в частности из-за вопроса Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Визит состоится во вторник, 3 июня. В его ходе лидеры будут пытаться уладить разногласия по вопросам Украины, торговли и отношений с Соединенными Штатами.

В последние недели враждебность между Макроном и Мелони вспыхнула публично, когда близкие к ним чиновники частно или открыто критиковали их соответствующие инициативы по Украине или торговле.

В Елисейском дворце рассказали, что Макрон и Мелони обсудят гарантии безопасности для Украины, торговое соглашение с МЕРКОСУР и тарифы США, а также промышленное сотрудничество между двумя странами.

Итальянские официальные лица заявили, что цель встречи – "заложить основы для дальнейшего укрепления отношений", и добавили, что на переговорах также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в Ливии.

И Италия, и Франция обеспокоены тем, что Россия может усилить свое присутствие на востоке Ливии, чтобы удержать плацдарм в Средиземном море после того, как в декабре в Сирии был свергнут союзник Москвы президент Башар Асад.

СМИ ранее сообщали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц попытался уладить острый дипломатический спор между Римом и Парижем из-за того, что Мелони не включили в группу европейских лидеров, которые координируют действия с Белым домом по Украине.

Мерц встретился с Мелони перед инаугурационной мессой Папы Льва XIV и попытался успокоить напряженность, заявив, что Италия "должна играть роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.