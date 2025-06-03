Біля Криту зафіксували землетрус силою 5,3

На південь від грецького острова Крит після обіду у вівторок зафіксували землетрус силою 5,3 бала за шкалою Рихтера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Підземні поштовхи зафіксували за 30 кілометрів від Ієрапетри – найпівденнішого грецького міста на Криті. Його епіцентр, за оцінками грецьких сейсмологів, перебуває на глибині 9,2 кілометра.

"Сьогоднішній землетрус стався внаслідок розлому, який протягом останнього десятиліття не давав сейсмічної активності, і для оцінки його сейсмічного потенціалу потрібно більше часу", – сказав представник грецького Інституту геодинаміки Афанасіос Ганас.

Опитані Kathimerini фахівці вказали, що, ймовірно, йдеться про ізольований інцидент, не повʼязаний з іншими підземними поштовхами в регіоні.

У ніч на вівторок турецьке місто Мармарис сколихнув землетрус магнітудою 5,8, внаслідок якого понад 60 людей постраждали.