У Греції стався землетрус, який відчули в Афінах

У понеділок, 19 травня, на території Греції зафіксували землетрус магнітудою 4,5.

Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на Афінський інститут геодинаміки, інформує "Європейська правда".

Землетрус стався на острові Евбея, поштовхи були на глибині 16,9 км.

При цьому, як зазначено, землетрус відчувався і в грецькій столиці Афінах. Інформації про можливі руйнування наразі не надходило.

Через 20 хвилин після землетрусу було зареєстровано афтершок магнітудою 3,6.

Останнім часом у цьому районі сталося кілька підземних поштовхів, зокрема в неділю вранці магнітудою 4,4.

Нагадаємо, 13 травня в районі італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,4, який став частиною серії "сильних" підземних поштовхів, що викликали паніку, але не призвели до руйнувань.

Перед тим у Стамбулі зафіксували землетрус магнітудою 6,2. За ним послідувала низка афтершоків силою від 4 до 5 балів.