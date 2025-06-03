Возле Крита зафиксировали землетрясение силой 5,3

К югу от греческого острова Крит после обеда во вторник зафиксировали землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Подземные толчки зафиксировали в 30 километрах от Иерапетры – самого южного греческого города на Крите. Его эпицентр, по оценкам греческих сейсмологов, находится на глубине 9,2 километра.

"Сегодняшнее землетрясение произошло вследствие разлома, который в течение последнего десятилетия не давал сейсмической активности, и для оценки его сейсмического потенциала требуется больше времени", – сказал представитель греческого Института геодинамики Афанасиос Ганас.

Опрошенные Kathimerini специалисты указали, что, вероятно, речь идет об изолированном инциденте, не связанном с другими подземными толчками в регионе.

В ночь на вторник турецкий город Мармарис всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого более 60 человек пострадали.